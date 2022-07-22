Комиссия по отбору главы САП передала Генпрокуратуре кандидатуру Клименко на проверку

КИЕВ. 22 июля. УНН. Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры направила письмо о проверке кандидатуры Александра Клименко на должность главы САП на имя и.о. Генпрокурора Алексея Симоненко. Об этом сообщила глава комиссии Екатерина Коваль, опубликовавшая соответствующее письмо на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Так, комиссия обратилась в Генпрокуратуру для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям законодательства победителя конкурса Клименко. Его кандидатуру подадут на утверждение Генпрокурора только после того, как комиссия получит одобрительные результаты проверки Клименко.

Также передали информацию об Андрее Синюке, который должен стать заместителем главы САП.

Дополнение

19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определила победителя конкурса. Им стал детектив НАБУ Александр Клименко.

Кроме того, члены комиссии проголосовали за представление на рассмотрение Генерального прокурора в течение трех рабочих дней после получения комиссией подтверждения о соответствии требований Закона Украины об очищении власти, о предотвращении коррупции, а также о получении допуска к государственной тайне кандидатуры Клименко Александра на административную должность заместителя Генерального прокурора, руководителя САП.

Ранее

Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 17 июля назначить победителя конкурса руководителем САП.

Контекст

В октябре 2021 года Зеленский заявил, что конкурс на должность главы САП завершится в 2021 году.

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна приступить к прозрачному процессу, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии более часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.