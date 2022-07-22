Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,27 7,4625 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Политолог рассказала, почему Германия замедляет поставки оружия в Украину
Политолог рассказала, почему Германия замедляет поставки оружия в Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14130

У Корбана при въезде в Украину изъяли загранпаспорт

У Корбана при въезде в Украину изъяли загранпаспорт

КИЕВ. 22 июля. УНН. У главы штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли загранпаспорт. Об этом сообщил адвокат Корбана Андрей Иосифов, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

Адвокат сообщил, что у Геннадия Корбана при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли загранпаспорт.

По его словам, Геннадий Корбан в настоящее время находится на пропускном пункте. По дальнейшим действиям — будет информировать впоследствии.

Дополнение

Банковая подтвердила УНН информацию, что Президент Украины Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, добавив, что такой указ есть, однако содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

Впоследствии источник из Офиса Президента сообщал УНН, что на Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность Указа о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, также бизнесмена, главу терробороны Днепра Геннадия Корбана, обнародованного нардепом Сергеем Власенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, паспорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.