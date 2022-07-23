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Зеленский созвонился с президентом Казахстана: поблагодарил за позицию по непризнанию "л/днр"

Зеленский созвонился с президентом Казахстана: поблагодарил за позицию по непризнанию "л/днр"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Казахстана Касим-Жомарт Токаевым, где в частности поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, передает УНН.

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«Провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Токаевым. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание т.н. «лнр», «днр». Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием украино-казахстанских дипотношений», - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Казахстан считает так называемые «днр» и «лнр» квазигосударствами.

Заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейманов сообщал, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против россии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Казахстан, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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