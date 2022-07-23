Украина продолжит подготовку к экспорту зерна, несмотря на удар рашистов по порту Одессы - Кубраков

КИЕВ. 23 июля. УНН. Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на сегодняшний вражеский ракетный удар по порту Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

«Сегодня россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление», – написал Кубраков.

По его словам, железнодорожники, автодорожники и портовики каждый день, как и вся страна, работают в условиях военной агрессии. И никто из нас не планирует останавливаться – ведь именно этого хочет оккупант, разрушить инфраструктуру, уничтожить экономику, тем самым ослабив армию.

«Весь мир наблюдает за этой ситуацией. ООН, наши союзники и партнеры говорят о Стамбульской инициативе как надежде, как решении, которое сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды – от обнищания», - отметил Кубраков.

Он подчеркнул, что Украина по-прежнему доверяет Военно-Морским Силам, ВСУ и всем силам обороны, которые готовы давать отпор оккупантам.

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«Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции рф, война не закончилась, как кто-то себе решил. Но так же, как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие к «0» позиций – мы не отступим от своей цели – разблокировать морские порты. Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов», – рассказал Кубраков.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США.