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рф заявила Турции, что якобы не имеет отношения к удару по порту Одессы

рф заявила Турции, что якобы не имеет отношения к удару по порту Одессы

КИЕВ. 23 июля. УНН. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что россия отрицает свое отношение к удару по порту Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Турции.

Цитата

«В контакте, который мы установили с россией, русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после соглашения, сделанное вчера по отгрузке зерна, нас очень беспокоило. Мы также обеспокоены этим. Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности с достигнутой там вчера договоренностью», - сказал Акар.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, Турция
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