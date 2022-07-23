Резников заявил, что Харьков "был бы правильным местом" для трибунала над военными преступлениями россии

КИЕВ. 23 июля. УНН. Жилой массив Салтовка в Харькове является местом самых масштабных преступлений российских войск, заявил министр обороны Украины Алексей Резников на фоне своего визита в область, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

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Он указал на то, что массив равен ныне оккупированному Мариуполю по количеству населения.

«Сейчас – это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов. Харьков - первый форпост цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступниками», – отметил Резников.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 23 июля, что в результате российской агрессии в Харькове и области погибли, по предварительным данным, 972 мирных жителя.

Российские войска регулярно обстреливают Харьков и населенные пункты области. Москва продолжает уверять, что не обстреливает гражданское население.

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