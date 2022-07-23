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Резников заявил, что Харьков "был бы правильным местом" для трибунала над военными преступлениями россии

Резников заявил, что Харьков "был бы правильным местом" для трибунала над военными преступлениями россии

КИЕВ. 23 июля. УНН. Жилой массив Салтовка в Харькове является местом самых масштабных преступлений российских войск, заявил министр обороны Украины Алексей Резников на фоне своего визита в область, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Он указал на то, что массив равен ныне оккупированному Мариуполю по количеству населения.

«Сейчас – это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов. Харьков - первый форпост цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступниками», – отметил Резников.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 23 июля, что в результате российской агрессии в Харькове и области погибли, по предварительным данным, 972 мирных жителя.

Российские войска регулярно обстреливают Харьков и населенные пункты области. Москва продолжает уверять, что не обстреливает гражданское население.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Харьков и Харьковская область
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