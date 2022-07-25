Штайнмайер: война россии против Украины является попыткой разрушить единство Европы

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что война рф против Украины нацелена не только на захват территорий, но и на разрушение единства среди стран Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Мы не должны позволить разделить себя, мы не должны позволить разрушить большую работу по созданию единой Европы, которую мы так многообещающе начали", - сказал Штайнмайер.

Он отметил, что агрессия кремля затронула не только территории Украины, но и ценности и миропорядка стран Европы. Президент ФРГ добавил, что цель россии не ограничивается захватом украинских территорий.

"россия не только ставит под вопрос границы, не только оккупирует территории независимого и суверенного соседнего государства, она даже оспаривает государственность Украины", - добавил Штайнмайер.

Напомним

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российско-украинская война стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений, после нее мир будет находиться "на пороге новой эры".