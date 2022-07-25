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ЕС выделит Украине полтора миллиарда евро на восстановление

ЕС выделит Украине полтора миллиарда евро на восстановление

КИЕВ. 25 июля. УНН. Европейский Союз выделит Украине 1,59 миллиарда евро на восстановление инфраструктуры, поддержку энергетических, транспортных и образовательных проектов. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует УНН.

Цитата

"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС одобрил финансирование для Украины в размере 1,59 миллиарда евро, из которых 1 миллиард евро выделят немедленно. Это поможет восстановить инфраструктуру и предоставление услуг, а также поддерживать будущие энергетические, транспортные и образовательные проекты", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что "рано или поздно" Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа с рф.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Урсула фон дер Ляйен
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