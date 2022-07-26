Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель – Politico

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель. Об этом сообщил глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смита по итогам встречи с Главой Украинского Государства, пишет УНН со ссылкой Politico.

Детали

Как отметил председатель Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, он посещал Киев и встречался с Президентом Владимиром Зеленским. По его словам, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала должны отвоевать захватившие оккупанты земли.

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"Следующие три-шесть недель являются решающими", – сказал он, передавая главный тезис от Зеленского и Банковой.

Он также отметил, что этот период важен, ведь зима с более низкими температурами и жестокими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский поставил задачу военной освободить всю территорию Украины от российских оккупантов.