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Аграрии призвали Раду поддержать законопроект об усовершенствовании процедур приватизации госпредприятий

Аграрии призвали Раду поддержать законопроект об усовершенствовании процедур приватизации госпредприятий

КИЕВ. 27 июля. УНН. Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” призвала парламентариев принять во втором чтении законопроект №7451, который вносит некоторые изменения по совершенствованию процедур приватизации государственных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации, передает УНН.

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“В настоящее время украинским аграриям срочно нужен доступ к инфраструктуре хранения и переработки зерновых, которую могут обеспечить объекты государственных предприятий – комбинаты хлебопродуктов и спиртзаводы. Этот законопроект разблокирует процесс приватизации и позволяет предпринимателям запустить новые производства и обеспечить продовольственную безопасность государства в ближайшей перспективе. В частности, принятие законопроекта позволит разблокировать приватизацию ныне неработающих государственных предприятий – 7 комбинатов хлебопродуктов и 31 спиртзавода”, - говорится в сообщении.

Также в Ассоциации отметили, что возобновление работы таких предприятий и их модернизация со стороны частных инвесторов позволит использовать потенциал для решения проблем хранения зерна и его переработки, в том числе возможности производства биоэтанола, а также создать новые рабочие места.

Напомним

Украинские аграрии собрали 6,5 млн тонн нового урожая. В целом в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн, что составляет около 70% от показателя 2020/21 годов. 

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, приватизация, аграрии
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