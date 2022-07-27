Рада поддержала назначение Андрея Костина новым Генпрокурором

КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата, председателя комитета парламента по вопросам правовой политики Андрея Костина на должность Генерального прокурора, как это предложил Президент, сообщила представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram, пишет УНН.

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"Народный депутат от "Слуги Народа" Андрей Костин назначен новым Генеральным прокурором Украины. Соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов - «за» проголосовало 299 народных избранников", - отметили Палийчук.

Детали

Теперь это решение должен утвердить Президент Украины. Ведь по законодательству Генеральный прокурор назначается на должность Президентом с согласия Верховной Рады. Срок полномочий Генерального прокурора составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Генерального прокурора два срока подряд.

Как сообщил нардеп Александр Бакумов в Telegram, также Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Андрея Костина в связи с предоставлением им личного заявления о сложении полномочий.

Дополнение

Андрей Костин – народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам правовой политики. Как председатель комитета по правовой политике Андрей Костин ответственен в парламенте за судебную реформу.

Юрист. Соучредитель Адвокатской компании “Право”.

В 2021 году принимал участие в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование.