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Германия одобрила продажу Украине 100 самоходных гаубиц

Германия одобрила продажу Украине 100 самоходных гаубиц

КИЕВ. 27 июля. УНН. Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000 года производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Об этом сообщает со ссылкой на Spiegel, передает УНН.

Детали

По информации Spiegel, федеральное правительство одобрило продажу Украине 100 современных самоходных гаубиц.

Сообщается, что еще 13 июля вицеканцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердили только сейчас.

Обращение Украины о покупке PzH 2000 направляла еще в апреле.

По словам представителя KMW, общая стоимость контракта на 100 самоходных гаубиц для Украины составляет 1,7 млрд евро.

Этот объем многократно превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 миллионов евро.

Отмечается, что когда первые гаубицы уедут в Украину, пока неизвестно. Производство всех гаубиц рассчитано на несколько лет. В KMW производство систем вооружения должно начаться немедленно.

Дополнение

Германия поставила Украине три реактивных системы залпового огня MARS2 из своих армейских запасов, а также пять зенитных самоходных установок Gepard и три самоходных гаубицы.

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение оружия и сказал, что оно будет отправлено на передовую.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Германия, война
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