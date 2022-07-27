Евросоюз включил украинские логистические пути в Трансъевропейскую транспортную сеть: почему это так важно

КИЕВ. 27 июля. УНН. Европейская Комиссия внесла изменения в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включив в нее украинские логистические пути. В то же время исключив российские и белорусские маршруты. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, информирует УНН.

Цитата

«Это решение является стратегическим шагом в процессе интеграции Украины в ЕС и будет способствовать реализации инициативы «Пути солидарности» по экспорту украинской аграрной продукции и доставке гуманитарной помощи в Украину», - говорится в сообщении.



Детали

Так, в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) внесли изменения:

- Северо-Балтийский коридор продлен через Львов и Киев до Мариуполя;

- Балто – Черноморско – Эгейский коридор продлен через Львов, Черновцы (Румынию и Молдову) в Одессу;

- коридоры Балтийское море – Адриатическое море и Рейн – Дунай будут проходить через Львов.

Включение логистических маршрутов в сеть TEN-T позволяет:

• устранить существующие препятствия при проведении логистических операций;

• привлечь европейские инвестиции для модернизации транспортной инфраструктуры;

• получить доступ к инструментам помощи ЕС в вопросе развития украинской части сети TEN-T;

• развивать мультимодальные перевозки;

• уменьшить логистические расходы;

• повысить качество услуг при перевозке товаров.

Справка

Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) создается Евросоюзом с целью соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных путей. Развитие транспортной системы будет происходить в два этапа: к 2030 году должно быть завершено построение «ключевой» сети и к 2050 году – «общей» сети.

Украина вошла в TEN-T в 2017 году. Согласно Индикативному Инвестиционному Плану Европейской Комиссии развития TEN-T коридоров, к 2030 году в Украине планируется реализовать проекты на общую сумму 4,45 млрд евро. Это самый большой показатель среди всех государств «Восточного партнерства» ЕС.

Дополнение

Украина начнет поэтапное строительство европейского пути, чтобы соединить украинскую железную дорогу с ЕС. Кроме того, как сообщил во время заседания Кабинета Министров Украины Денис Шмигаль, в ближайшее время будут открыты два новых пункта пропуска на западной границе.