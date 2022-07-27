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Зеленский обеспокоен, что новый премьер Британии возможно будет поддерживать Украину меньше Джонсона

Зеленский обеспокоен, что новый премьер Британии возможно будет поддерживать Украину меньше Джонсона

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украине в противовес Борису Джонсону. Об этом он заявил в интервью телеканалу TalkTV, которое цитирует The Times и Kyiv Post, передает УНН.

Отвечая на вопрос о скором уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра, Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Великобритания может не оказать такой поддержки при новом лидере.

Цитата

«Честно говоря, я беспокоюсь об этом. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки. Потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказываемой британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке», - сказал Зеленский.

Детали

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Джонсон останется в британской политике во главе угла.

«Я хочу, чтобы он был где-то ( в британской – ред.) в политике… Я не хочу, чтобы он исчез, но решение находится в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы позицию он ни занял, он всегда будет с Украиной. Это от сердца», — добавил он о Джонсоне.

Обсуждая двух оставшихся кандидатов на его замену, Риши Сунака и Лиз Трасс, он сказал: «Я был бы рад очень тесно сотрудничать, как мы это делали с Борисом. Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважаемы и пользуются поддержкой народа и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров».

Дополнение

Борис Джонсон в разговоре с бывшим казначеем Питером Круддасом заявил, что он не хочет уходить в отставку с поста премьер-министра Великобритании и хотел бы "стереть" свой уход.

Добавим

Опрос YouGov среди членов Консервативной партии, которые примут решение о следующем лидере, показал, что 50% считают Министра иностранных дел Трасс лучшим в первых дебатах в понедельник, а 39% поддержали бывшего министра финансов Сунака.

Победитель выборов, который будут определен путем голосования 200 000 членов-консерваторов партии, будет объявлен 5 сентября.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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