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путин держит мир в заложниках, повышая цену на газ, - Трасс

путин держит мир в заложниках, повышая цену на газ, - Трасс

Лиз Трасс

Источник: ЕРА

КИЕВ. 28 июля. УНН. Министерство иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что владимир путин держит остальной мир в заложниках, повышая цену на газ, и сказала, что позволить ему добиться успеха повлечет за собой "неописуемое горе" по всей Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

"владимир путин держит остальной мир в заложниках, повышая цену на газ. Это именно то, что он пытается сделать, и жизненно важно, чтобы мы оставались сильными перед лицом его ужасной агрессии. Если мы позволим ему добиться успеха, это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе", - сказала министерша.

Как отметила Лиз Трасс, российский президент не остановится только на Украине, к тому же восток Европы и демократия под угрозой.

Напомним

Лиз Трасс и Риши Сунак сойдутся в битве за должность премьер-министра Соединенного Королевства. 

Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября, и ожидается, что Борис Джонсон останется исполняющим обязанности премьер-министра к тому времени.

Источник: УНН
Теги: газ, Владимир Путин, Великобритания

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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