Все переправы будут отстроены, но уже нами, - Зеленский

КИЕВ. 27 июля. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение Антоновского моста и заверил, что Украина отстроит все уничтоженные переправы, пишет УНН.

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"По Антоновскому мосту в Херсоне и другим переправам в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами.

Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - сказал Президент .

Зеленский заверил, что Украина сломает все планы оккупантов и будет освобождать свою территорию военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдет на законные границы.

Напомним

У Зеленского показали, как Украина готовится к возможному наступлению с территории Беларуси.