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Зеленский анонсировал увеличение украинского экспорта электричества в ЕС

Зеленский анонсировал увеличение украинского экспорта электричества в ЕС

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОПУ

КИЕВ. 27 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал увеличение украинского экспорта электричества потребителям Европейского Союза, пишет УНН.

Детали

Президент сообщил, что власти готовятся к увеличению украинского экспорта электричества потребителям в Евросоюзе. Несмотря на войну, Украина в рекордные сроки обеспечила присоединение энергосети страны к энергосистеме всей Европы.

Цитата

"Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления", - сказал Зеленский

Как отметил Глава государства, Украина постепенно становится одним из гарантов европейской энергетической безопасности именно благодаря внутреннему производству электричества.

Напомним

Зеленский прокомментировал уничтожение Антоновского моста и заверил, что Украина отстроит все уничтоженные переправы.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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