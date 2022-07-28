Сенат США одобрил резолюцию о признании россии страной-спонсором терроризма

КИЕВ. 28 июля. УНН. Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить рф государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к «смертям бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей». Об этом сообщает New York Times, пишет сайт УНН.

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«Вооруженные силы российской федерации совершили многочисленные суммарные казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои преступления массовыми захоронениями по всей Украине», - говорится в законопроекте Сената.

Детали

Аналогичные меры будут одобрены в Палате представителей США, где решительным сторонником их принятия, вероятно, будет Нэнси Пелоси. Однако последнее слово будет за Государственным департаментом. В то же время принятие резолюции Сенатом является важнейшим шагом на пути к предоставлению россии статуса страны-террориста и существенно влияет со стороны Конгресса на администрацию президента США. Следует отметить, что в список государств-спонсоров терроризма входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

В издании отмечают, что вполне созвучно с тем, что президент Украины Владимир Зеленский утверждал на протяжении всей войны: российские войска совершали акты жестокости в отношении гражданских лиц, включая изнасилования, убийства и пытки, которые приравниваются к терроризму.

В офисе Блинкена заявили, что активно изучают соответствие критериев, определенных Конгрессом как основания для включения страны в перечень государств-спонсоров терроризма, с реальными фактами преступлений россии в Украине. Процесс, заявили у Блинкена, продолжается.

Признание россии спонсором терроризм будет означать:

1. Запрет на поставку оружия (экспорт и продажа).

2. Контроль за экспортом товаров двойного назначения.

3. Запрет на экономическую помощь.

4. Наложение разных денежных и других ограничений.

Дополнение

Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента резолюцию о признании россии страной-террористом.