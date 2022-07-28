В Украине обнаружили активы 19 российских корпораций более чем на 7,75 млрд грн

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Украине выявлены активы 19 украинских компаний, подконтрольные россии и ее резидентам, и могли использоваться в подрывной деятельности против Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение МВД.

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“В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины) правоохранители установили 19 компаний, подконтрольных рф. Активы российских корпораций составляют более 7,75 млрд грн, в том числе и в оффшорах”, – говорится в сообщении.

Детали

Выявлено имущество и корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» и российскими банками, суд передал в управление АРМА.

Также были переданы объекты недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривен.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила, что в течение недели по инициативе Службы безопасности в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) переданы арестованные активы около 15 млрд грн.