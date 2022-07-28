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Никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, - Зеленский

Никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 28 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, и это требует юридической реакции. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент сообщил, что американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством – спонсором терроризма и поблагодарил их за это.

Цитата

"Можно взять любой день в Украине – сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия. Это действительно нуждается в юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности, в США", - сказал Глава государства.

Напомним

Сенат США одобрил резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма.

Источник: УНН
Теги: резолюция, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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