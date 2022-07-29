Ударят, когда будет приказ: Данилов об ударе по Керченскому мосту

КИЕВ. 29 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Керченскому мосту, когда будет приказ, добавив, что этот мост не единственная цель уничтожения. Об этом информирует УНН.

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"Что касается Керченского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под пристальным контролем. Как только будет необходимость, возможность, способность и задачи – все будет сделано. И не только по этому объекту", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что если возникнет такая потребность, то соответствующее решение примут военные.

Напомним

Вооруженные силы Украины разрушили Антоновский мост в Херсоне, чем и перекрыли логистические и транспортные пути российских оккупантов.