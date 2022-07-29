В Украине хотят защитить географические указания алкоголя: Рада поддержала
КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект о географических указаниях спиртных напитков. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram, передает УНН.
Мельничук отметил, что 266 народных депутатов проголосовали за.
Цитата
«Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный Проект Закона Украины о географических указаниях спиртных напитков, поданный Кабинетом Министров Украины (регистр. №6️480 от 28.12.2021)"» - написал Мельничук.
Детали
По его словам, проект Закона Украины о географических указаниях спиртных напитков разработан с целью обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны в части правовой охраны географических указаний спиртных напитков
Он сообщил, что данный законопроект:
- Устанавливает общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правила использования официальных названий спиртных напитков;
- Определяет особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков;
- Вводит систему контроля географических указаний спиртных напитков.
Дополнение
Правительство предлагает определить спиртные напитки и ввести их классификацию по географическим указаниям в соответствии с законодательством ЕС. Соответствующий законопроект был принят во время заседания Кабмина.