Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ

КИЕВ. 29 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ. Об этом он заявил на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

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"Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры назначен. Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе. Учредительное заседание состоялось во вторник. Поэтому от имени правительства хочу призвать комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителей Национального антикоррупционного бюро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил секретариату Кабинета Министров безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Артем Сытник занимал должность директора НАБУ с 2015 года. С 17 апреля 2022 года из-за прекращения полномочий Артема Сытника их временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.