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Германия передаст Украине 16 мостовых танков

Германия передаст Украине 16 мостовых танков

КИЕВ. 29 июля. УНН. Германия передаст Украине 16 мостовых танков Biber, которые позволят украинским военным преодолевать водные препятствия во время боя. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства обороны Германии, информирует УНН.

Цитата

"С целью дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины министр Ламбрехт решила передать партию из 16 танков-мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя", – говорится в сообщении.

Справка

Мостовой танк – специальная бронированная инженерная машина на базе танкового шасси, предназначенная для транспортировки, а также установки и снятия с помощью встроенных механизмов мостовой конструкции в боевой обстановке для обеспечения продвижения танков и других боевых машин.

Дополнение 

Президент Литвы Гитанас Науседа во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи, в который входит военная амуниция и 10 бронемашин.

Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе США поддержали передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, запускаемых из систем HIMARS и M270 MLRS. 

Источник: УНН
Теги: Германия, война с Россией, военная техника
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