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Блинкен во время разговора с Лавровым заставлял освободить пленных американцев и поддерживать соглашение по экспорту зерна.

Блинкен во время разговора с Лавровым заставлял освободить пленных американцев и поддерживать соглашение по экспорту зерна.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Источник: ЕРА

КИЕВ. 30 июля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что имел «откровенный и прямой» разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора первый заставлял освободить пленных американцев и поддерживать соглашение по экспорту зерна из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Вчера вечером состоялся первый, за период российского вторжения в Украину, телефонный разговор между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым, где США требовали освободить задержанную звезду WNBA Бритни Гринер и бывшего морского пехотинца Пола Велана.

Цитата

«Я давил на Кремль, чтобы тот принял существенное предложение, которое мы выдвинули по поводу освобождения Пола Велана и Бритни Гринер. Я также подчеркиваю, что мир ожидает, чтобы Россия выполнила свои обязательства по соглашению, которое было достигнуто с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна из Украины», – сказал Блинкен.

Блинкен также сказал, что предупредил Лаврова о дополнительных санкциях, если Россия аннексирует еще больше территорий Украины.

Напомним

Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшее экономическое и военное укрепление Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Россия
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