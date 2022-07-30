В Бундестаге считают, что поставки оружия Украине в ФРГ замедляет канцелярия Шольца

КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что поставки оружия Украине из Германии замедляет ведомство федерального канцлера Олафа Шольца. Ее слова приводит агентство AFP, передает УНН.

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"Самым узким местом, которое тормозит военную помощь Германии, является, по каким бы то ни было причинам, ведомство канцлера", - заявила Штрак-Циммерман.

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При этом Штрак-Циммерман считает, что правительство ФРГ должно решить вопрос с поставками не позже конца октября.

По ее словам, все указывает на то, что владимир путин "продолжит свою вероломную кампанию", поэтому немецким политикам "не следует расслабляться".

Дополнение

Недавно министр обороны Алексей Резников сообщил, что из Германии в Украину прибыли первые три зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard.

Также Германия официально объявила, что передаст Украине 16 мостовых танков Biber, которые позволят украинским военным преодолевать водные препятствия во время боев.



