Украина призвала россию немедленно предоставить списки погибших и раненых защитников в Еленовке

КИЕВ. 30 июля. УНН. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал российские власти немедленно предоставить списки погибших и раненых украинских защитников в результате теракта в Еленовке Донецкой области. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление, размещенное в Telegram Координационного штаба.

Цитата

“россия должна предоставить списки погибших и раненых в результате теракта в Еленовке украинских Защитников, которые содержались в колонии Еленовки”, – говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки, Координационный штаб по обращению с военнопленными обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта.

Отмечается, что все раненые должны получить надлежащую медицинскую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для погребения. Представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение.

В заявлении указано, что Международный комитет Красного Креста и Организация Объединенных Наций, которые выступали гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Также отмечается необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных.

“Преступление, которое произошло в Еленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым. Несмотря на это показательное жестокое преступление казни украинских защитников, Координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой”, – отметили в штабе.

Дополнение

Украина начала процедуру возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке Донецкой области в результате теракта рф.