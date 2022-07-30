Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц "Krab" - СМИ

КИЕВ. 30 июля. УНН. Польша готова передать первые восемь самоходных гаубиц AHS Krab, производимых в рамках оборонного контракта с Украиной. Об этом сообщает Polskieradio24, пишет УНН.

Цитата

"Восемь гаубиц "Krab" из подписанного в июне контракта с Украиной готовы к передаче получателю", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас ожидается завершение последних формальностей, после чего техника будет транспортирована в Украину. "Крабы” передаются Украине в рамках имплементации межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня.

Контракт стоимостью более 3 млрд злотых предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola для украинской армии около 60 "Крабов" и дополнительных машин.

Кроме того, в Польше завершается очередное обучение военнослужащих украинской армии, которые будут управлять гаубицами.

Дополнение

В июне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша в рамках крупнейшего за 30 лет контракта поставит Украине более 50 орудий-гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых (приблизительно 698,28 млн долл.).