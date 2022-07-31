Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,00 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Врач-эпидемиолог рассказала о рисках возникновения обезьяньей оспы в Украине
Врач-эпидемиолог рассказала о рисках возникновения обезьяньей оспы в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8190

США установят критерии для признания россии спонсором терроризма

США установят критерии для признания россии спонсором терроризма

КИЕВ. 31 июля. УНН. Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона заявила, что Конгресс Соединенных Штатов установит критерии для признания россии страной спонсором терроризма. Об этом информирует УНН.

Детали

"Когда речь идет о спонсировании терроризма, существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", – сказала Калан.

По ее словам, если россия будет признана спонсором терроризма, то это не сильно повлияет на жестокость санкций в отношении нее. Ведь уже существующие санкции похожи на санкции, которые применяют, когда страну определяют спонсором терроризма.

Напомним

После теракта в Еленовке Донецкой области ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась к международному сообществу с просьбой поддержать Украину и осудить действия РФ.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.