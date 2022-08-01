В ЕС приветствовали решение Косово отложить замену документов до 1 сентября

КИЕВ. 1 августа. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение правительства Косово о перенесении смены сербских документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Борреля.

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"Приветствуем решение Косово перенести меры (по изменению сербских документов — ред) на 1 сентября. Ожидайте, что все блокпосты будут немедленно сняты. Открытые вопросы следует решать путем диалога при содействии ЕС и сосредоточиться на всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией, имеющей важное значение для их пути интеграции в ЕС", — написал он.

Дополнение

31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. СМИ сообщали о звуках выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.

Международные силы безопасности в Косово (KFOR) сообщили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность в Косово окажется под угрозой.

Ранее

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти Косово решили устроить сербам "ад" отменив признание сербских документов и автомобильных номеров при въезде на территорию Косово.

Как сообщалось, с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.

Напомним

Правительство Косово приняло решение отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября 2022 года.