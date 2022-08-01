Первое судно из Одессы проверит "зерновой коридор" - ВМС

КИЕВ. 1 августа. УНН. Из порта Одессы в направлении порта турецкого Стамбула вышел в море первый сухогруз, это будет проверкой, как работает "зерновой коридор". Об этом заявили в ВМС ВС Украины, пишет УНН.

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"Сегодня, 1 августа, из порта Одесса в море вышел первый сухогруз. Судно "Розони" под флагом Сьерра-Леоне, загруженное более 26 тыс. тонн кукурузы, движется в направлении порта Стамбула, Турция. Этот выход судна является первым и тестовым для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься соответствующие решения", - отметили в ВМС.

Детали

Как отмечается, "Военно-морские силы ВС Украины вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса".

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа. Это корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Он везет кукурузу в Ливан.