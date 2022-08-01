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В Британии призвали РФ соблюдать "зерновое соглашение" и прекратить сжигать и воровать украинское зерно

КИЕВ. 1 августа. УНН. Посол Великобритании Мелинда Симмонс обратилась к российским властям с призывом прекратить сжигать и присваивать украинское зерно, а также придерживаться «зернового соглашения». Соответствующее заявление Симмонс сделала в своем Twitter, сообщает УНН.

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«Это такой важный шаг (выход из порта Одессы первого судна с украинским зерном – ред.), но это первый шаг. рф теперь нужно уважать свою сторону этого соглашения и позволить кораблям с зерном безопасно пройти. И им нужно прекратить сжигать и присваивать украинское зерно», - говорится в сообщении Симмонс.

Дополнение 

Сегодня, 1 августа, утром первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта. 

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что выход первого судна с украинским зерном из одесского порта – это прогресс в обеспечении зерном, которое должно прокормить миллионы людей во всем мире. Посольство США в Киеве отметило, что мир будет наблюдать за продолжением выполнения соглашения.

Источник: УНН
Теги: Россия, Одесса и Одесская область, зерно, Великобритания, Черное море
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