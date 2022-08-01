Андрей Костин впервые в качестве Генпрокурора встретился с послами стран G7 и ЕС: речь шла о Еленовке и других военных преступлениях рф

КИЕВ. 1 августа. УНН. Новый генпрокурор Украины Андрей Костин встретился с послами стран G7 и представительством ЕС в Украине. Обсудили основные направления работы органов прокуратуры в условиях военного положения, а также усиление сотрудничества и международной экспертной помощи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

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Андрей Костин отметил, что приоритетом для него лично остается построение независимой профессиональной прокуратуры, обеспечивающей справедливость для каждого украинского гражданина. Он также добавил, что в условиях военного положения ключевым является расследование военных преступлений, которые рф совершает в Украине.

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«Все мы видели шокирующие кадры Еленовского изолятора, где содержались наши военнопленные из «Азовстали», а также ужасных пыток и расстрела украинских военнопленных. Это намеренные и заранее продуманные военные преступления и ничто иное, как откровенная и циничная пощечина международному сообществу. Но наша общая обязанность – следить за тем, чтобы все, кто причастен к этим преступлениям, не избежали ответственности. Мы также должны адекватно противостоять российской лжи и дезинформации», – подчеркнул Костин.

В ответ послы заверили, что готовы и дальше оказывать необходимую экспертную помощь в расследовании военных преступлений и продолжать постоянную поддержку для Украины.

Напомним

28 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина Генеральным прокурором после согласования Верховной Рады.