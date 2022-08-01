Львовского налоговика, которого связывают с Медведчуком, хотят уволить. Глава ОВА - против

КИЕВ. 1 августа. УНН. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий якобы оказывает давление на руководство местной налоговой, чтобы сохранить в должности Игоря Лазорко. Того на днях должны уволить с должности заместителя начальника Львовской областной ГНС. Об этом пишет журналист Роман Лаврив, передает УНН со ссылкой на Факты.

Детали

По информации журналиста, Игорь Лазорко якобы начал работать в налоговой по протекции брата предателя Виктора Медведчука, который в период с 1998 по 2004 год был руководителем Львовской налоговой.

«В дальнейшем поддержку в продвижении по карьерной лестнице Лазорко оказывал близкий соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, который в начале 2000-х занимал руководящие должности в налоговой и таможенной службах. Когда его покровители отошли от дел, Лазорко продолжил лоббировать их бизнес-интересы. Позже Лазорко сблизился с Зиновием Козицким, отцом нынешнего начальника Львовской ОВА. Вместе они якобы разрабатывали и внедряли схемы незаконного возмещения НДС для компаний Козака-Медведчука. Получали бюджетное возмещение и компании самого Зиновия Козицкого», — утверждает Роман Лаврив. Как пишет журналист, Лазорко якобы причастен «к работе конвертационных центров, которые до определенного времени тоже приносили немалые прибыли».

«С приходом нового руководителя ГУ ГНС во Львовской области и объявленным в стране курсом на борьбу со схемами Лазорко оказался ненужным. Кресло под ним зашаталось. Покровители прчувствовали, что их схемным финансовым потокам приходит конец и перешли в наступление», — считает журналист.

Как пишут «Экономические новости», начальник Львовской ОВА Максим Козицкий обвинил ГНС во Львовской области в непрозрачной деятельности, в частности, в ручном возмещении НДС. Оказалось, что среди компаний, которые, по мнению Козицкого, незаконно получают бюджетные средства, числятся и предприятия, якобы имеющие отношение к его отцу.