В Украину с визитом приехал министр иностранных дел Польши

КИЕВ. 2 августа. УНН. Министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау приехал с визитом в Украину. Об этом говорится в сообщении польского председательства в ОБСЕ в 2022 году в Twitter, пишет УНН.

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"Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность ОБСЕ и помощь Украине", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, Рау вместе с Генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид уже "посетил Бучу – место немыслимой жестокости".

"Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, не будут забыты. Виновные будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.