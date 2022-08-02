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Столтенберг и Зеленский обсудили приоритеты военной поддержки Украины и реализацию "зернового договора"

Столтенберг и Зеленский обсудили приоритеты военной поддержки Украины и реализацию "зернового договора"

КИЕВ. 2 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры обсудили приоритеты военной поддержки Украины и «зерновой договор». Соответствующее сообщение генсек НАТО сделал в своем Twitter, сообщает УНН.

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«Хороший разговор с Владимиром Зеленским о приоритетах военной поддержки. Важно, чтобы НАТО и союзники оказали еще больше помощи Украине. Также обсудили первую партию зерна с момента вторжения россии и необходимость полного выполнения соглашения, которое было достигнуто при участии ООН и Турции», – написал он.

Дополнение 

1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта. 

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что выход первого судна с украинским зерном из одесского порта – это прогресс в обеспечении зерном, который должен прокормить миллионы людей во всем мире. Посольство США в Киеве отметило, что мир будет наблюдать за продолжением выполнения соглашения. 

Турция ожидает первое судно с украинским зерном в Стамбуле ночью 2 августа.

Источник: УНН
Теги: Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
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