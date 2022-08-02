Канада ввела дополнительные санкции против рф

КИЕВ. 2 августа. УНН. Канада ужесточила дополнительные санкции против россии в связи с незаконным и неоправданным вторжением в Украину. Об этом сообщает сайт правительства Канады, информирует УНН.

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«Канада вводит новые санкции в отношении 43 военных должностных лиц и 17 организаций, причастных к кровопролитию (устроенного) президентом россии владимиром путиным, включая ужасные события в Буче. Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права по всей Украине, в том числе в Буче», - говорится в сообщении.

Детали



Новые санкции являются примером того, как Оттава поддерживает Украину и стоит на защите ее суверенитета, территориальной целостности и независимости. Канада продолжает сотрудничать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.

«Мы не позволим владимиру путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину», - подытожила министр иностранных дел Мелани Жоли.

Дополнение

Канада расширила санкции против россии, в перечень ограничений добавились металлургия, машиностроение и транспорт.

Канада ввела санкции против главы русской православной церкви патриарха Кирилла, пресс-секретаря главы мид рф марии захаровой и российской пропагандистки ольги скабеевой.