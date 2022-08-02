Взаимное доверие и профессиональный диалог: Залужный провел разговор с американскими генералами

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня состоялся совместный телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.

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"Высоко ценю их поддержку и профессиональную оценку наших действий и планов. Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США. Глубоко благодарен всему Американскому народу за оказанную помощь!" – написал Залужный.

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