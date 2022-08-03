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Китай не будет применять ядерное оружие первым – МИД

Китай не будет применять ядерное оружие первым – МИД

КИЕВ. 3 августа. УНН. В МИД Китая говорят, что их страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление директора департамента по контролю над вооружением МИД КНР Фу Цуна.

Цитата

"Китай следует пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - заявил китайский чиновник в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он также добавил, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир полностью уничтожить ядерное оружие.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие
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