Зеленский хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании рф против Украины

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании рф против Украины. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы студентов вузов Австралии, передает УНН.

Цитата

«Я бы хотел, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании россии против Украины, я бы хотел. Сейчас это не произошло. Китай стоит в стороне, сегодня Китай балансирует и имеет нейтралитет. Я скажу честно, что этот нейтралитет – это гораздо лучше, чем то, если бы Китай присоединился к россии. Я верю, что общество Китая, народ этого государства сделает разумный выбор. Для нас важно, чтобы Китай не помогал россии», – сказал Зеленский.

Детали

По его словам, есть какие-то случаи по обходу санкций, некоторые государства в мире немного помогают россии.

«Они еще не чувствуют на себе, какое влияние эта война оказала на весь мир», - отметил Зеленский.

Дополнение

Китай продолжает скупать российские энергоносители, в том числе рекордное количество нефти. В мае страна увеличила закупки до 7,47 млрд долларов, что примерно на 1 млрд долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше года назад.

В то же время сообщалось, что Китай остановил инвестиции в россию по глобальной программе "Один пояс – один путь" (BRI). Эта программа включает секторы от портов до железных дорог, центров обработки данных и шахт.