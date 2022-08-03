В Белом доме опровергли слухи о недоверии к Зеленскому

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует недоверие. Об этом сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

Кирби отреагировал на статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы «глубоком недоверии» между Белым домом и Зеленским. По его словам, Байден много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского и всего украинского народа в это военное время».

Цитата

«Да, президент многократно выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это время войны. Очевидно, он не раз общался с президентом Зеленским лично, и он знает - понимает тот стресс, который переживает президент Зеленский и весь украинский народ. Поэтому он оставался очень преданным продолжению поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией. Он честно и публично выражал уважение президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются», - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.