Блинкен поздравил первый корабль с зерном, прибывший из Украины в Турцию

КИЕВ. 3 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил первый корабль с зерном, который вышел из Украины и безопасно пересек Черное море. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Twitter.

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“Мы поздравляем первый корабль с зерном, который вышел из Украины и безопасно пересек Черное море. Мы высоко оцениваем ООН и усилия Турции по доставке украинского зерна тем, кто страдает отсутствием продовольственной безопасности”, – написал Блинкен.

Детали

Посол США в Украине Бриджит Бринк также добавила, что первое судно, отправившееся из украинских портов с начала российской войны, только что прошло проверку и сейчас направляется в Ливан с 26 000 метрическими тоннами кукурузы. Представительница страны заверила, что США будут следить за каждым кораблем, чтобы убедиться, что россия придерживается своих обязательств.

“Украина готова отправить еще 16 кораблей, заблокированных в портах Черноморск, Одесса и Южный. Люди во всем мире ожидают, чтобы все стороны придерживались своих обязательств по доставке этого продовольствия тем, кто в нем нуждается”, – отметила Бринк в Twitter.

Дополнение

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Оно вышло из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.