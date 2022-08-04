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В Берлине не согласовали выставку подбитых российских танков: посол Мельник говорит о скандале

В Берлине не согласовали выставку подбитых российских танков: посол Мельник говорит о скандале

Андрей Мельник

КИЕВ. 4 августа. УНН. Два музейных оператора хотят выставить подбитую российскую военную технику в Берлине, но их заявка была отклонена. Посол Украины Андрей Мельник требует согласования и обращается к руководящему бургомистру Берлина Франциске Гиффай, о чем он написал в Twitter, информирует УНН.

Так, посол Украины в Германии с негодованием отреагировал на отмену выставки подбитых российских танков перед посольством россии в Берлине.

Цитата

"Эта отмена - настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру Франциски Гиффай и районному управлению Митте отменить это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это будет означать настоящую солидарность с Украиной", - отметил Мельник в Twitter.

Детали

При этом Tagesspiegel отмечает, что, по убеждению Мельника, "уничтоженная российская военная техника, которая будет выставлена ​​в самом сердце Берлина, должна дать людям в Германии непосредственное чувство жестокой войны на уничтожение". "Поэтому украинцы в шоке от того, что районное управление Митте отклонило эту заявку с абсолютно надуманным обоснованием", - добавил посол.

Добавим, Мельник уходит с должности, 9 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил его. Однако он останется работать на дипломатическом фронте.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников в июне анонсировал, что планируются выставки поврежденной российской техники в столицах Европы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, посол
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