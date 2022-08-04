Зеленский назвал россиян подонками, комментируя фейк россии о торговле оружием

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал россиян подонками комментируя фейк россии, что Украина торгует оружием, которое ей предоставили партнеры. Об этом он заявил во время онлайн-встречи с африканскими журналистами, в том числе с представителями СМИ из Нигерии, ЮАР, Кении и Ганы, передает УНН.

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«Они разрушили нам железнодорожную инфраструктуру, мосты, потом блокировали нам море, делали все возможное, но понимали, что мы будем все восстанавливать, наращивать силу нашей армии…Тогда они начали распространять один из своих фейков, что мы торгуем этим оружием. Мы не такие подонки, как они. Мы не торгуем людьми, мы не торгуем оружием, мы не торгуем своим достоинством и своим государством. Вот в чем разница между нашими военными и между их военными», – рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что все данные по поставленному оружию открыты для стран, которые его предоставили.

По его словам, все данные по поставленному оружию есть для стран, которые его предоставили.

«У нас есть открытое программное обеспечение, абсолютно открытая программа для наших партнеров: из Британии, США и некоторых других партнеров, которые нам помогают с оружием. Это открытые данные, где они видят передвижение нашего оружия, они видят поставляемое и где оно находится…», - сказал Зеленский.

Дополнение

Недавно появилась информация о якобы случаях контрабанды вооружения из Украины в страны ЕС. В свою очередь, Европол сообщил, что полностью доверяет украинскому правительству.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что публикация о «контрабанде оружия» в западных СМИ совпадает с развертыванием россией масштабной специальной информационной операции «МакЗим» по дискредитации Украины. Он добавил, что ожидает предметного разговора с представителями учреждения с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях торговли оружием.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявлял, что россия распространяет фейковые новости о "контрабанде оружия", которую партнеры передают Украине, чтобы сорвать поставки.