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Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресла

Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресла

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины – ввел Генерального прокурора Украины Андрея Костина и первого заместителя председателя СБУ Василия Малюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Так, Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:

  • Костина Андрея Евгеньевича – Генеральный прокурор;
  • Малюка Василия Васильевича – первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины.

Кроме того, Президент вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-председателя СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины 19 июля.

Президент тогда же подписал соответствующий указ.

Также 19 июля Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, СНБО, Генпрокурор, Андрей Костин
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