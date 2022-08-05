"Единственное, что угрожает украинцам – российские ракеты": посол Великобритании об отчете Amnesty International

КИЕВ. 5 августа. УНН. Посол Великобритании Мелинда Симмонс в Украине в ответ на скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International отметила, что украинцам угрожают только российские ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

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"Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", – написала Симмонс.

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