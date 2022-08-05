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Правительство выделило 3,4 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры

Правительство выделило 3,4 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины выделил 3,4 млрд гривен на восстановление критической инфраструктуры в семи областях. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Для поддержки регионов, в том числе для восстановления критической инфраструктуры, всего выделено 3,4 млрд грн. Это средства для 7 областей и города Киева”, – сказал он.

Детали

Шмыгаль добавил, что отдельно идет программа поддержки регионов для покупки стройматериалов, лекарств и других критически важных товаров через «Укрзализныцю». По этой программе регионы получили уже около 5 млрд грн.

Дополнение

Секретарь Нацсовета по восстановлению, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что план восстановления Украины от последствий войны уже выполняется.

Источник: УНН
Теги: инфраструктура, Денис Шмыгаль
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