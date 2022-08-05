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В порт Черноморска следует первое с 24 февраля новое судно на загрузку

В порт Черноморска следует первое с 24 февраля новое судно на загрузку

Зеленский в Одесской области

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время нового вечернего обращения Президента Владимир Зеленский сообщил, что в порт Черноморска следует первое с 24 февраля новое судно на загрузку, информирует УНН.

Детали

Сегодня, 5 августа, из украинских портов отправилось 3 судна с кукурузой, которые согласованы "зерновым соглашением". Это почти 60 тысяч тонн кукурузы, которую ожидают потребители Турции, Британии и Ирландии.

Сейчас в порт Черноморска следует первое с 24 февраля новое судно на загрузку. Зеленский подчеркнул, что одна из главных задач – это наращивание экспорта.

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"Главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые суб’объекты. Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там. Нужно помнить, что в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем предполагалось", - сказал Президент.

Зеленский добавил, что европейские урожаи меньшились из-за жары.

По прогнозам ожидают, что украинский урожай зерновых и масличных, скорее всего, составит более 65 миллионов тонн.

"Поэтому если партнеры выполнят свою часть обязательств согласно зерновой инициативе – часть безопасности – и не допустят новых российских провокаций относительно нашего экспорта, то продовольственный кризис, который был столь угрожающим миру, можно будет преодолеть", - добавил Глава государства.

Напомним

Три судна с кукурузой покинули украинские порты и направляются в сторону Стамбула.

Источник: УНН
Теги: зерно, обращение, кукуруза, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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