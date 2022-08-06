У Зеленского отреагировали на провокацию рф на Запорожской АЭС: требуют контроля спецкомиссии

КИЕВ. 6 августа. УНН. Захваченную россией Запорожскую АЭС после очередных опасных провокаций рф необходимо передать под контроль специальной комиссии. С таким призывом к ООН и МАГАТЭ выступил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

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"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. россия захватила станцию ​​и устраивает опасные провокации. МАГАТЭ/ООН должны жестко требовать от россии выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - заявил Подоляк в Twitter.

Дополнение

Вечером 5 августа российские террористы вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС, и что вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.