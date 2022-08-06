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ЕС отреагировал на российские провокации вокруг Запорожской АЭС: требует доступа МАГАТЭ

ЕС отреагировал на российские провокации вокруг Запорожской АЭС: требует доступа МАГАТЭ

Жозеп Боррель

КИЕВ. 6 августа. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российскую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС, требует доступа МАГАТЭ, пишет УНН.

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"ЕС осуждает военную деятельность россии вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", - написал Боррель в Twitter.

Дополнение

Вечером 5 августа российские террористы второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС и вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Запорожье и Запорожская область, война, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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